'Kamera taktıran' komşular dikkat! 2 yıla kadar hapis...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilginç bir dava açıldı. Komşusunun bahçesini gösterir şekilde güvenlik kamerası taktıran komşu, 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Komşusunun bahçesini gösterir şekilde güvenlik kamerası taktıran komşu yargılanacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilginç bir dava açıldı. İstanbul Eyüp'te ikamet eden Perihan G., geçtiğimiz günlerde savcılığa suç durusunda bulundu.

'ÖZEL HAYATIMI İHLAL EDİYOR'

Genç kadın, yan komşusu Cem E.'nin evine güvenlik kamerası taktırdığını fakat güvenlik kamerasının yönünün kendi bahçesini, kapısını merdivenlerini ve otoparkını görebilecek şekilde özel ayarlanmış olduğunu ileri sürerek, özel hayatının İhlal edildiğini iddia etti. Perihan G.'nin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında komşu Cem E.'nin ifadesine başvuruldu. Komşu kendi kapısını görecek şekilde kamera taktırmak istediğini ve amacının suç işlemek olmadığını kaydetti.

2 YIL İSTENİYOR

Savcılık gerekli özeni göstermeyerek komşusunun özel hayatını ihlal eden komşu hakkında iddianame düzenledi. İki yıla kadar hapsi istenen komşu Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak. (Sabah)