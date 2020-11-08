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"Kahveye tuz yerine bal koydum"

"Kahveye tuz yerine bal koydum" Yasemin Şefkatli, İdo Tatlıses'in kendisine aldığı pırlantayı göstermemek adına adete ellerini sakladı.
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