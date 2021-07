AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, bayram süresince öncelikle Kovid-19 salgının yayılımının önlenmesi için alınan tedbirlere uygun hareket edilmesi gerekiyor.

Türkiye Beslenme Rehberi'ne göre, günlük tüketilebilecek et miktarının 5-6 adet ızgara köfte, bir el ayasından biraz fazla et veya bir büyük pirzolaya (100-120 gram) tekabül ettiği biliniyor. Bu nedenle, bayram süresince bu miktarın üzerine çıkılmaması öneriliyor.

Bayram günü, genellikle kesilen hayvanın eti birkaç saat içinde pişiriliyor ancak yeni kesilen hayvanların etlerindeki sertlik hem pişirmede hem de sindirimde zorluk yaratıyor. Bu da midede şişkinlik, hazımsızlık gibi sıkıntılara neden oluyor. Bu nedenle, özellikle mide rahatsızlıkları çekenlerin eti 24 saat bekletmeden tüketmemesi öneriliyor.

Kahvaltı öğünü atlanmamalı

Bayram sabahı kurban kesme telaşıyla bazı aileler kahvaltı yapmayı ihmal etse de kahvaltı öğününün atlanmaması da önem taşıyor.

Öte yandan, veteriner kontrolü olmayan ve uygun koşullarda kesilmeyen kurbanlık hayvanların tenya, salmonella, tüberküloz, şarbon gibi hastalıkları bulaştırma riski bulunuyor. Bu nedenle, kurbanın veteriner kontrolünde ve uygun koşullarda kesilmesi önem taşıyor.

Etlerin C ve E grubu vitaminleri ile kalsiyumdan fakir olduğu için mutlaka sebzelerle birlikte pişirilmesi veya yanında C vitamininden zengin sebze, salata veya taze sıkılmış meyve sularıyla tüketilmesi öneriliyor. Bu yöntem hem besin çeşitliliğini sağlıyor hem de sebzelerde bulunan C vitamini ile demirin emilimini artırıyor.