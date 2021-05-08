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'Kadir gecesi'nde okunacak dualar...Bin aydan daha hayırlı olan 'Kadir gecesi'ni nasıl ihya etmeliyiz?
Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bugün idrak edilecek. Kur'ân-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak bilinen Kadir Gecesi Kurân-ı öğrenme ve Rasûlüllah'ı tanıma, onların öngördüğü fazilet ilkeleri doğrultusunda yaşama ve her türlü kötülüğü terketme vesilesi kabul edilir.