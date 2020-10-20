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"Kadınlar; olduğumuz gibi kusursuzuz"

"Kadınlar; olduğumuz gibi kusursuzuz" Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Merve Boluğur yine olay yaratan bir paylaşıma imza attı.
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