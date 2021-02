bkz. İletişim kadınları, ‘Kadın! Bir Gün Değil Her Gün’ temasıyla ödüllü bir fotoğraf kupası başlattı.

bkz. İletişim kadınları, ‘Kadın! Bir Gün Değil Her Gün’ temasıyla PhotoCup’ta ödüllü bir fotoğraf kupası başlattı. Kadınların her gün eşit ve adil muamele görmesi gerektiğini vurgulayan ekip, “Sadece 8 Mart’ta değil, 9 Mart’ta ve geriye kalan 364 günde de kadınlara verilen değeri gözden geçirelim. Bir gün ise ‘şov’, her gün ise ‘gerçek’ olur!” diyor. Fotoğrafları photocup.com internet adresinden ya da PhotoCup’ın mobil uygulamasından yükleyerek katılabildiği yarışmanın başvuruları, 8 Mart’a kadar devam edecek. Kazanan fotoğrafçı adına, Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’na 5 bin TL tutarında bağış yapılacak.