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'Kaç Saat Oldu' hesabının yöneticisi İstanbul'a gönderildi!

AA |  14 Haziran 2019 Cuma - 15:49 | Son Güncelleme : 14 06 2019 - 15:53

Twitter'da "kacsaatoldunet" adlı hesabı yönettiği belirlenen H.S.P, Tokat'taki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderildi.


Twitter'da "kacsaatoldunet" adlı hesabı yönettiği  belirlenen ve "FETÖ propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınan H.S.P,  İstanbul'a gönderildi. 
 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca  yürütülen soruşturma kapsamında Tokat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına  alınan H.S.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
 
Zanlı, İstanbul'dan gelen polis ekiplerine teslim edildi.
 
FETÖ propagandası yapan sosyal medya hesaplarına yönelik yürütülen  soruşturma kapsamında terör örgütüyle ilgili propaganda yaptığı iddia edilen  "kacsaatoldunet" adlı Twitter hesabını kullanan H.S.P, dün gözaltına alınmıştı.
 

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