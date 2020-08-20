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"Kaç kere suratımı tokatladım!"

20 Ağustos 2020 Perşembe - 14:34 | Son Güncelleme : 20 08 2020 - 14:34

Sosyal medya fenomeni Pelin Akil sivsirineklerden dert yandı.


Kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan ile 2016 yılında evlenen ve geçtiğimiz yıl kızları Alin ve Lina'yı kucağına alan Pelin Akil, gece adeta sivrisinek istilasına uğradığını belirtti.
 
Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşımlarda bulunan 34 yaşındaki oyuncu, sivrisinekleri öldürmekten keyif almadığını vurgularken, "Kaç kere suratımı tokatladım! Kulağıma vurmaktan orta kulak iltihabı olmazsam iyi. Olan kulağa ve yüze oluyor" ifadelerini kullandı.
 
"HAYAT BÖYLE SÜRSÜN, GİTSİN"
 
Pelin Akil, geçtiğimiz haftalarda ikiz çocukları Alin ve Lina ile çekilen karesini "Benim gu¨zel c¸ocuklarım; siz go¨sterin, ben izleyeyim. Siz so¨yleyin, ben dinleyeyim. Hayat bo¨yle su¨rsu¨n, gitsin" notuyla yayınlamıştı.
 

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