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'İyi bir tatil yaptım, şimdi iş zamanı'

22 Ağustos 2020 Cumartesi - 17:32 | Son Güncelleme : 22 08 2020 - 17:32

Sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’de objektiflere yansıdı.


Burcu Esmersoy, yakın bir arkadaşıyla geldiği AVM'de öğle yemeği yedi. Kendine yöneltilen sorulara cevap veren Esmersoy, "Tatilimi, televizyon programımın çekimleri başlayacak diye erken bitirip geldim. Her şey gayet yolunda, güzel gidiyor. İyi bir tatil yaptım, güzelce dinlendim. Şimdi iş zamanı, yeni sezona çok güzel bir başlangıç yapmak istiyorum" dedi.

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MAGAZİN HABER BURCU ESMERSOY
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