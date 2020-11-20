“İyi Aile Babası”nın yayın tarihi belli oldu

Yönetmenliğini Hakan Algül’ün yaptığı, senaryosunu Tayfun Güneyer’in yazdığı İyi Aile Babası, izleyiciyi kahkaha krizlerine sokmaya hazırlanıyor. Dizide rol alan diğer oyuncular ise şöyle; Salih Kalyon, Timur Acar, Bahar Şahin, Bahar Süer, Berke Üsdiken, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Beste Bereket ve Rukan Demir.

Sitcom formatlı aile komedisi “İyi Aile Babası”nda; karısı ve çocuklarını çok seven fedakar baba Mehmet Ali, kliniği olan bir halk sağlığı hekimidir. Mehmet Ali, annesine de çok düşkündür. Ve sık sık anne ve karısının arasında kalmaktadır.