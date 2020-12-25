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'İyi Aile Babası'ndan 'Hekimoğlu'na gönderme

25 Aralık 2020 Cuma - 15:10 | Son Güncelleme : 25 12 2020 - 15:14

Kanal D’nin sevilen dizisi ‘İyi Aile Babası’, 'Hekimoğlu' dizisine gönderme yaptı.


Çağlar Çorumlu’nun canlandırdığı Mehmet Ali karakteri her hafta gittiği halı saha maçlarında diş doktorlarına yenilince maçlardan kaçıp takım arkadaşlarıyla Kanal D’nin dizisi Hekimoğlu’nu izlemeye başladı. Doktor arkadaşlarıyla adeta maç izlercesine heyecanlı Hekimoğlu izlemeye başlayan Mehmet Ali, bu durumu eşine anlatmadı. Maça gidiyoruz deyip spor çantasını evde unutan Mehmet Ali’nin foyası eşinin çantayı bulmasıyla ortaya çıktı.
 
Şebnem Bozoklu’nun hayat verdiği Aslı karakteri eşinin kendisini aldattığını düşünüp bütün aileyi toplayınca Mehmet Ali herkesin önünde Hekimoğlu’nu izlediğini itiraf etmek zorunda kaldı.
 
İyi Aile Babası her Perşembe saat 20.00’de Kanal D’de..
 
 
 
 
 
 

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Hekimoğlu İyi Aile Babası Kanal D
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