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"İtalya'ya götüreceğiz" dedikleri sığınmacıları Aydın'a bıraktılar

AA |  06 Ocak 2021 Çarşamba - 22:08 | Son Güncelleme : 06 01 2021 - 22:08

Göçmen kaçakçıları tarafından İtalya vaadiyle Aydın'ın Çine ilçesine bırakılan 84 sığınmacı yakalandı.


İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söğütçük Mahallesi'nde bir grup  sığınmacının olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.
 
Ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu Suriye, Mısır ve  Afganistan uyruklu 84 kişiyi yakaladı. Arazide yapılan aramada 8 can simidi ve  bunları şişirmek için kullanılan 6 pompa ele geçirildi.
 
İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen yabancı uyrukluların  ifadelerinde, İtalya'ya gitme vaadiyle kişi başı 1000 avro karşılığında göçmen  kaçakçılarıyla anlaştıklarını ve kendilerinin buraya bırakıldığını söyledikleri  öğrenildi.
 
Sığınmacılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç  İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

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Göçmen Çine İtalya Aydın
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