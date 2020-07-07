"İstanbul yanıyor, gelmeyin"

Bir süredir oğlu Osman Nejat Özer ve sevgilisi Necati Kocabay ile tatilde olan Nurgül Yeşilçay, önceki gün İstanbul'a döndü. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yeşilçay, "İstanbul yanıyor, gelmeyin" diyerek takipçilerini uyardı

