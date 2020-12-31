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'İsrailli turistler Dubai'de kaldıkları otellerin malzemelerini çalıyor'

AA |  31 Aralık 2020 Perşembe - 0:24 | Son Güncelleme : 31 12 2020 - 0:24

İsrail gazetesi Yediot Ahronot, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Duabi kentine ziyaret eden İsrailli turistlerin kaldıkları otellerdeki malzemeleri çaldığını yazdı.


Gazetenin Dubai'deki İsrailli bir iş adamına dayandırdığı haberde, Tel  Aviv ile Abu Dabi arasında uçuşların başlamasının üzerinden bir ay gibi bir süre  geçmesine rağmen, İsrailli turistlerin Dubai'deki otellerden eşya çaldıklarına  ilişkin dedikoduların gündeme geldiği belirtildi.
 
Adının açıklanmasını istemeyen söz konusu iş adamı uzun yıllardır BAE  ile ticaret yaptığını dile getirerek, "Geçen ay her zaman ki gibi kalacağım otele  geldiğimde, İsrailli turistlerin otelden ayrılmadan önce valizlerinin arandığını  görünce şok oldum." dedi.
 
Bu aramaların hırsızlık şüphesiyle yapıldığını ifade eden iş adamı,  "Birçok İsrailli turistin valizlerinden havlu, su ısıtıcısı, lamba gibi  malzemelerin çıktığına şahit oldum. Halbuki bu malzemelerin fiyatları oldukça  düşük." diye konuştu.
 
Yine adı açıklanmayan Dubai'deki bir otel müdürü ise bugüne kadar çok  sayıda farklı ülkelerden turisti görev yaptığı otelde ağırladıklarını dile  getirirken, ziyaretçilerin odalarındaki eşyaları çaldığına ilk kez şahit olduğunu  aktardı.
 
İsrail ile BAE arasında 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle  ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.
 
BAE'ye ait Flydubai firması kasım ayı sonunda Dubai ile Tel Aviv  arasında direk uçuşlara başlamıştı.
 

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İsrail gazetesi Birleşik Arap Duabi
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