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"İsrail terör örgütünden petrol alıyor"

14 Şubat 2018 Çarşamba - 17:04 | Son Güncelleme : 14 02 2018 - 17:04

İsrail meclisindeki (Knesset) Birleşik Arap Listesinden milletvekili Ayda Tuma Süleyman, İsrail'in terör örgütü DEAŞ'tan petrol satın aldığını ileri sürdü.


İsrail gazetesi Yediot Ahronot'un haberine göre, milletvekili  Süleyman, pazartesi günkü Knesset oturumunda İsrail'in DEAŞ'la iş birliği  yaptığını ve örgütten petrol satın aldığını söyledi.
 
 
Sözlerinin dayanağının Birleşmiş Milletler (BM) raporları olduğunu  ifade eden Süleyman, İsrail'in Suriye'de radikal gruplarla iş birliği yaptığının  BM tarafından belgelendiğini dile getirdi.
 
Ayda Tuma Süleyman, DEAŞ'tan petrol alan müşteri listesi belgeleri  ortaya çıktıktan sonra bu bağlantıların iyice güçlendiğini, İsrail'in de bu işi  yaptığını aktardı.
 
Yediot Ahronot, İsrail'in Suriye'deki hedeflere saldırısını eleştiren  Arap milletvekillerinin maruz kaldıkları "İran'ı destekleme" suçlamasına cevap  verirken Süleyman'ın söz konusu cümleyi sarf ettiğini belirtti.
 

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