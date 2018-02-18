18 Şubat 2018 Pazar
İSTANBUL 
11°C / 6°C
GALERİ VİDEO
BIST 116.511 0.25 EURO 4,6510 -1.33
USD 3,7490 -0.44 ALTIN 162,470 -0.87
CANLI BORSA
TÜMÜ

"İsrail’in kararlılığını test etmeyin"

18 Şubat 2018 Pazar - 13:18 | Son Güncelleme : 18 02 2018 - 13:31

Münih'te düzenlenen 54. Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada İran'a yüklenen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın İsrail'in kararlılığını test etmemesi gerektiğini söyledi.


Konferansa ilk defa katılan İsrial Başbakanı Netanyahu, İsrail’in İran'a ait düşürdüğü  insansız hava aracının bir parçasını göstererek, İran’a “İsrail’in kararlılığını  test etmeyin.'' dedi.
 
 
 
 
İran'ın Yahudi devletini yok etmeyi hedeflediğini, terörizme destek  vererek hakimiyetini artırmak istediğini savunan Netanyahu, İran'ın "bugün dünya  için en büyük tehdit olduğu" ifadesini kullandı.
 
 
Netanyahu, İsrail'in kırmızı çizgileri bulunduğunu, bunların  sınanmaması gerektiğini belirterek, İsrail'e zarar vermesi durumunda İran'a  müdahale edeceklerini kaydetti.
 
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i "güzel yalan konuşan biri" olarak  tanımlayan Netanyahu, Suriye'de Esed rejiminin, İran ordusunun ülkeye girişine  izin vermesi durumunda kendi pozisyonlarını değiştireceklerini bildirdi.
 
 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.