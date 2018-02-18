Münih'te düzenlenen 54. Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada İran'a yüklenen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın İsrail'in kararlılığını test etmemesi gerektiğini söyledi.

Konferansa ilk defa katılan İsrial Başbakanı Netanyahu, İsrail ’in İran 'a ait düşürdüğü insansız hava aracının bir parçasını göstererek, İran’a “İsrail’in kararlılığını test etmeyin.'' dedi.

İran'ın Yahudi devletini yok etmeyi hedeflediğini, terörizme destek vererek hakimiyetini artırmak istediğini savunan Netanyahu, İran'ın "bugün dünya için en büyük tehdit olduğu" ifadesini kullandı.

Netanyahu, İsrail'in kırmızı çizgileri bulunduğunu, bunların sınanmaması gerektiğini belirterek, İsrail'e zarar vermesi durumunda İran'a müdahale edeceklerini kaydetti.