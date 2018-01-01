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'İsrail, Filistin'i yok etmeye çalışıyor'

AA |  01 Ocak 2018 Pazartesi - 16:47 | Son Güncelleme : 01 01 2018 - 16:47

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, işgal altındaki Filistin toprağı olan Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhak edilmesini öngören yasa tasarısının onaylanmasını kınadı.


 Filistin Devlet Başkanı Abbas, yayımladığı yazılı açıklamada,  iktidardaki Likud Partisi Merkez Komitesinin, işgal altındaki Batı Şeria'da  bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhak edilmesini öngören  yasa tasarısının onaylanmasına tepki göstererek, “İsrail hükümetinin bu  stratejisi Filistin’i yok etme ve tarihi Filistin topraklarında ‘büyük İsrail’  projesini uygulama esası üzerine belirlenmiştir.” ifadelerini kullandı.
 
Abbas, söz konusu planın Filistin halkına, toprağına ve mukaddesatına  yönelik zalimane bir saldırı olduğuna vurgu yaptığı açıklamasında, “ABD  yönetiminin mutlak desteği olmasaydı İsrail böyle tehlikeli bir kararı alamazdı.”  ifadelerini kullanarak, uluslararası topluma “acil” müdahale çağrısında  bulundu. 
 
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisinin  en üst düzey karar alma mekanizması olan Merkez Komitesi, işgal altındaki  Filistin toprağı Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e  ilhak edilmesini öngören yasa tasarısını dün onaylamıştı. 
 
Partinin onayladığı tasarıda, "Ebedi başkentimiz Kudüs de dahil Yahuda  ve Samara'nın (Batı Şeria) kurtuluşunun 50'nci yıl dönümünde Likud Merkez  Komitesi olarak Likud milletvekillerine, Yahuda ve Samara'da bulunan  özgürleştirilmiş tüm Yahudi yerleşim birimlerinde İsrail kanunları ve  egemenliğini hakim kılmaları ve serbestçe Yahudi yerleşim birimi inşasına imkan  sağlamaları çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verilmişti.  
 
İsrail meclisine (Knesset) sunulan tasarıların kanunlaşarak yürürlüğe  girebilmesi için üç farklı oturumda görüşülerek onaylanması gerekiyor.

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