"İran'da 15 yaş altı 15 bin dul var"

İran Öğrenci Haber Ajansı ISNA'nın haberine göre, başkent Tahran'daki Şehit Beheşti Üniversitesi'nde ikincisi düzenlenen "İran'ın Başarılı Kadınları Milli Kongresi"nde konuşan Emani, ülkedeki kadınların sorunlarına değindi.
Emani, İran'da kadınların haklarını kısıtlayan bazı kanunlar olduğunu ancak bu kısıtlamaların kaldırılacağını umduğunu dile getirerek, "Ülkede 15 yaş altı 15 bin dul var." dedi.
Kadınların ülke ekonomisine katkısının oldukça önemli olduğunu vurgulayan İranlı yetkili, ülkede kadınların ekonomiye katkısının daha da arttırılması gerektiğini ifade etti.