09 Mart 2018 Cuma
İSTANBUL 
12°C / 8°C
GALERİ VİDEO
BIST 116.567 -0.24 EURO 4,7130 0.04
USD 3,8240 0.05 ALTIN 162,500 0.53
CANLI BORSA
TÜMÜ

"İran'da 15 yaş altı 15 bin dul var"

08 Mart 2018 Perşembe - 15:01 | Son Güncelleme : 08 03 2018 - 15:06

Tahran Şehir Konseyi Üyesi Şehrbanu Emani, İran'da ülke genelinde çocuk yaşta evlendirilmiş daha sonra boşanmış 15 yaş altı 15 bin kız çocuğunun olduğunu belirtti.


İran Öğrenci Haber Ajansı ISNA'nın haberine göre, başkent Tahran'daki  Şehit Beheşti Üniversitesi'nde ikincisi düzenlenen "İran'ın Başarılı Kadınları  Milli Kongresi"nde konuşan Emani, ülkedeki kadınların sorunlarına değindi.
 
Emani, İran'da kadınların haklarını kısıtlayan bazı kanunlar olduğunu  ancak bu kısıtlamaların kaldırılacağını umduğunu dile getirerek, "Ülkede 15 yaş  altı 15 bin dul var." dedi.
 
Kadınların ülke ekonomisine katkısının oldukça önemli olduğunu  vurgulayan İranlı yetkili, ülkede kadınların ekonomiye katkısının daha da  arttırılması gerektiğini ifade etti.
 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.