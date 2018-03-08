"İran'da 15 yaş altı 15 bin dul var"

Tahran Şehir Konseyi Üyesi Şehrbanu Emani, İran'da ülke genelinde çocuk yaşta evlendirilmiş daha sonra boşanmış 15 yaş altı 15 bin kız çocuğunun olduğunu belirtti.

