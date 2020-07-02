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"İnsansız mini tank" için seri üretim imzası

AA |  02 Temmuz 2020 Perşembe - 13:53 | Son Güncelleme : 02 07 2020 - 13:53

ASELSAN ile Katmerciler arasında imzalanan seri üretim sözleşmesi doğrultusunda "insansız mini tank" olarak da adlandırılan silahlı insansız kara araçları, 2021'de Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek.


Katmerciler'den yapılan açıklamaya göre, dünyada çok az ülkede bulunan  insansız kara araçlarının Türkiye'deki ilk paletli örneği, ASELSAN ile Türk  Silahlı Kuvvetlerine kazandırılacak. ASELSAN’ın yükleniciliğinde hayata  geçirilecek proje, yerli olma özelliğine sahip ve muadilleri arasında üstün  özelliklerle ön plana çıkıyor.
 
ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında  imzalanan silahlı sınıf insansız kara aracı temin sözleşmesi kapsamında, seri  üretimine başlanacak silahlı insansız kara aracının uzaktan kumanda iletişim alt  yapısı dahil tüm altyapı platformu Katmerciler tarafından geliştirildi.
 
Araç, keşif, gözetleme, hedef tespiti yapabilen, üzerine silah ve  gözetleme sistemleri dahil ihtiyaç duyulan her türlü sistemin takılabildiği, uydu  bağlantısı üzerinden uzaktan kontrol edilip yönetilebilen, otonom olarak  kullanılabilme özelliğine sahip, zorlu yol, arazi ve iklim şartlarında üstün  hareket kabiliyetine sahip dünyanın en önde gelen platformlarından biri olacak.
 
ASELSAN ile Katmerciler arasında imzalanan seri üretim sözleşmesi  gereğince "insansız mini tank" olarak da adlandırılan silahlı insansız kara  araçları, 2021'de Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmeye başlanacak.
 
İnsansız kara araçlarının gelecekte büyük önem taşıyacağı stratejik  öngörüsünden hareketle uzun yıllardır bu alana yönelik Ar-Ge çalışmaları yürüten  Katmerciler, ilk olarak Uzaktan Kumandalı Atış Platformu’nu (UKAP) geliştirdi ve  sektöre sundu.
 
Ardından sınır gözetleme, lojistik destek, büyük top konulacak araç  gibi farklı insansız araç versiyonları tasarlayan Katmerciler, Türk Silahlı  Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda ASELSAN ile uzun süren ortak bir  çalışmayla silahlı insansız kara aracı özgün tasarımını geliştirdi.
 
"İlk olmanın gururunu yaşıyoruz"
 
Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, temin  sözleşmesinin imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ihtiyaçları  doğrultusunda insansız kara aracı konseptini 5 yıl önce gündeme getirdiklerini  belirterek, bu konseptin ilk örneği olan UKAP’ı 3 yıl önce tanıttıklarını  aktardı.
 
UKAP’ın büyük beğeni kazandığını vurgulayan Katmerci, o günden bu yana  kara kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda bu aracı sürekli geliştirdiklerini,  gelinen noktada UKAP'ın üst donanımlarıyla birlikte bir "insansız mini tanka"  dönüştüğünü ifade ederek, şöyle devam etti:
 
"Savunma sanayisinde, muhtemel çatışma ortamlarında askeri personele  yönelik yaşamsal tehditleri minimuma indirmek esastır. Bu çerçevede, özellikle  son yıllarda tüm dünyada, kara, hava ve deniz kuvvetlerinde insansız silah  sistemlerine bir yönelim yaşanıyor. Uzaktan kumandalı sistemlerle, askerinizi  koruma altında tutarken olası tehditleri uzaktan savuşturma ve etkisiz hale  getirme imkanına sahip oluyorsunuz.
 
Ülkemizde yerli kaynaklarla geliştirilen Silahlı İnsansız Hava Aracı  (SİHA), bu konseptin hava gücündeki son derece başarılı, dünya ölçeğinde dikkat  çeken bir örneğidir. Katmerciler olarak bu konseptin kara kuvvetlerindeki  taşıyıcısı olmayı hedefledik ve projeyi bugün seri üretime geçecek bir noktaya  getirdik. İnsansız kara araçlarımız da SİHA'larımız gibi dünya ölçeğinde ilgi  uyandıracak, başka orduların da edinmek isteyecekleri öncü nitelikli araçlar  olacak. Türk ordusu, havadan sonra karada da uzaktan komuta edilebilen insansız  savunma araçlarıyla gücüne güç katmış olacak."
 
Katmerci, Türkiye'nin teknoloji lideri şirketlerinden ASELSAN’la  yürüttükleri çalışmalar sonunda, Kara Kuvvetlerine uzaktan kumandalı ilk insansız  kara aracını kazandırmanın gururunu yaşadıklarının altını çizerek, "Dünyada pek  çok ülke güçlü ordulara sahip olmalarına rağmen insansız kara araçları  teknolojisine sahip ülke sayısı çok sınırlı. Dünyadaki muadillerinden daha üstün  olan bu araçla Türkiye, bu segmentte öne çıkan sayılı ülkelerden birisi olacak.  Bunlar hem Katmerciler hem ülkemiz adına gurur verici adımlar." ifadelerini  kullandı.
 
Geniş kullanım seçeneğine sahip
 
Yerli ve Türk mühendisliği ürünü insansız kara aracı, her türlü arazi  ve yolda üstün performans sergileyebiliyor.
 
Zırh opsiyonu bulunan araç, uydu bağlantısıyla çok uzak mesafelerden  kontrol edilebiliyor. Uzaktan kumanda birimiyle ise yakın alanda tüm  fonksiyonlarıyla yönetilebiliyor. Çeşitli silah sistemlerinin monte edilebildiği  platform, hareketli halde ve meyilli arazide atış ve yüksek isabet imkanı  sunuyor.
 
Araç, ASELSAN tarafından geliştirilen Sarp Dual Uzaktan Komutalı  Stabilize Silah Sistemi'yle hedefi otomatik olarak tespit ve imha edebilecek.  Araç, çok düşük termal iz özelliği taşıyor. Gece-gündüz, zorlu hava şartlarında  ve iklimde kullanıma uygun olan aracın, elektrikli ve hibrit model seçenekleri  bulunuyor.
 
Platform, ağır ve hafif silahlara sahip silah istasyonu, keşif  gözetleme aracı, hasta ve yük taşıma aracı ve çıkartma operasyonlarına yardımcı  görev alabilecek konfigürasyonlarıyla kullanıcıya geniş seçenekler sunuyor.
 
Üç ton yüklü ağırlık kapasitesine sahip araç, kompakt ebatına rağmen  üst sınıf zırhlı araçlarda bulunan bütün zorlu performans ve arazı testlerinin  tamamını başarıyla yerine getirebiliyor.
 
Can kurtaracak
 
Çatışma bölgesindeki ilerleme veya sahil çıkartma operasyonlarında ilk  ateş sırasında ön planda kullanılabilen araç, yaralıların tahliyesi sırasında  susturma atışı yaparak, kritik noktalara mevzilenmiş unsurların mevzilerden  çıkarılması sırasında yoğun atış altında karşı atış gerçekleştirerek can  kayıplarının azaltılmasında önemli rol oynuyor.
 
Zorlu arazi koşullarında ağır yüklerin taşınmasında yardımcı olan  araç, düşman tehdidi altında olan bölgelerden geçen lojistik hatlarda  kullanılarak can güvenliğini artırıp personel ihtiyacını azaltıyor.
 
Araç, sahip olduğu kamera sistemleri sayesinde, düşman unsurların  tespiti ve operasyon sahasının keşfi için önemli verileri, düşük siluet ve termal  izi sayesinde can kaybı olmadan toplayabiliyor.
 

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ASELSAN Katmerciler İnsansız mini tank
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