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'İndirim yapılsın, ÖTV düşürülsün, SGK primleri ertelensin'

AA |  08 Aralık 2020 Salı - 12:23 | Son Güncelleme : 08 12 2020 - 12:23

Koronavirüs salgınının sosyal hayat üzerindeki etkileri iş yaşamında da kendini göstermeye devam ediyor. Birçok firma geçici süre ile kapandı. Özellikle hizmet sektörü çalışanları pandemiden olumsuz etkilendi. Seyahatler salgın nedeni ile ertelenirken otobüs firmaları ayakta kalabilmek için devlet desteği bekliyor. TOFED Genel Başkanı Birol Özcan, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan işletmelerin yüzde 50 kapasiteyle çalıştığı için ciddi sıkıntı içerisinde olduğunu belirterek, "Bu nedenle sektörün yaşadığı sıkıntıların biraz da olsa hafifletilmesi amacıyla pandemi süresince köprü ve otoban fiyatları yüzde 50 düşürülmeli, akaryakıttan alınan ÖTV düşürülmeli, SGK ödemeleri ertelenmeli ya da yarısı alınmalı." dedi.


Türkiye Otobüsçüler Federasyonu  (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, yaptığı açıklamada, şehirlerarası yolcu  taşımacılığı yapan şirket sayısının 330 olduğunu, bu firmaların 8 bin otobüsünün  bulunduğunu söyledi.
 
Bu şirketlerin direkt istihdamının 300 bini aştığını dile getiren  Özcan, bu sayının yazıhanelerde, yol kenarındaki işletme ve restoranlarda  çalışanlarla birlikte 500 bine kadar çıkabildiğini aktardı.
 
Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan işletmelerin pandemi nedeniyle  yüzde 50 doluluğa bile ulaşamadığı zamanların olduğunu dile getiren Özcan,  sektörün zor durumda olduğunu anlattı.
 
Özcan, "Otobüslerimizin yüzde 50 kapasiteyle çalışırken köprü, otoyol,  akaryakıt, SGK, vergi, kredi gibi giderlerimiz sabit kaldı. Bu nedenle sektörün  yaşadığı sıkıntıların biraz da olsa hafifletilmesi amacıyla pandemi süresince   köprü ve otoban fiyatları yüzde 50 düşürülmeli, akaryakıttan alınan ÖTV  düşürülmeli, SGK ödemeleri ertelenmeli ya da yarısı alınmalı." diye konuştu.
 
Sektörden alınan vergilerin faizsiz ötelenmesi talebinde bulunan  Özcan, ayrıca esnafa destek olmak amacıyla düşük faizli kredi sağlanması  gerektiğini vurguladı.
 
 "Bakanlık, geçici olarak taban fiyat tarifesi açıklamalı"
 
TOFED Genel Başkanı Özcan, İstanbul'a geliş ve gidişlerde bu süreçte  Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün kullanılmasına izin verilmesi gerektiğini,  böylece gider kalemlerinden birisinin düşeceğini söyledi.
 
Cuma akşamlarından pazartesi sabaha kadar uygulaması başlanan sokağa  çıkma yasağı sürecinde vatandaşların yolcuların seyahat etmek istemediğini dile  getiren Özcan, mecburi seferlerin sefer süresinden kısa bir süre önce ani iptali  halinde firmalara cezai işlem uygulanmaması talebinde bulundu.
 
Özcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme  Genel Müdürlüğünün kilometre bazında taban ücret tarifesini geçici olarak  yayınlanması gerektiğini aktardı.
 
Pandemi sürecinde artan korsan taşımacılık faaliyetleri nedeniyle  zarara uğrayan sektör şirketlerinin haklarının korunması için Karayolu Yolcu  Taşıma Mevzuatında acil değişiklik yapılmasını isteyen Özcan, böylece korsan  taşımacılık yapanlara araç bağlama müeyyidesinin getirilmesi gerektiğini  sözlerine ekledi.

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