'İnce, Gül ve Babacan'ı ıskartaya çıkardı'

Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde basın açıklaması yaparak yeni bir siyasi hareket başlattığını açıklamıştı. İnce'nin bu hareketinin yeni parti kuran Ali Babacan ve millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı olacağı iddia edilen Abdullah Gül'ü ıskartaya çıkardığı ifade edildi.

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan , Muharrem İnce yeni siyasi harekitinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun planlarını bozduğunu ifade etti. Hakan, " Kemal Kılıçdaroğlu’nun Abdullah Gül ya da Ali Babacan isimlerini gündeme getirmesi imkânsız hale gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Hakan'ın ilgili yazısı şu şekilde:

MUHARREM İNCE, GÜL İLE BABACAN’I ISKARTAYA ÇIKARDI

HERKESİN söylediği bir şey var.

Diyorlar ki...

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“Kemal Kılıçdaroğlu’nun aklında millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı olarak iki isim var: Abdullah Gül ya da Ali Babacan...”

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Size bir şey söyleyeyim mi?

İsmet Paşa’ya oradan vurulamaz

Muharrem İnce’nin harekete geçmesiyle birlikte...

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Abdullah Gül ya da Ali Babacan isimlerini gündeme getirmesi imkânsız hale gelmiştir.

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Muharrem İnce cumhurbaşkanı olmayı başarır mı başaramaz mı, bilmem.

Ama bildiğim bir şey var:

Muharrem İnce, harekete geçerek...

Şimdiden Gül’ü ve Babacan’ı ıskartaya çıkarmıştır.

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Artık Kemal Kılıçdaroğlu, şunun bal gibi farkında ki...

Abdullah Gül’ün ya da Ali Babacan’ın adaylığını gündeme getirdiği anda...

Kendi tabanının önünde “Muharrem İnce” diye bir seçenek olacaktır.

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İster birinci tur söz konusu olsun, ister ikinci tur söz konusu olsun...

Muharrem İnce bir seçenek olarak orada dururken...

Hiçbir CHP’li, Abdullah Gül’e ya da Ali Babacan’a oy vermez.

Bunu herkes bilir.

Kemal Kılıçdaroğlu da bilir, CHP yönetimi de...

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Kemal Kılıçdaroğlu, şu saatten sonra...

Yeni bir oyun planı kurmak zorunda.

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Bugünlerde Kılıçdaroğlu’nun içinden geçirdiği cümleyi de yazayım bari:

“Ah Muharrem ah, pişirmeye çalıştığım aşa su kattın Muharrem...”