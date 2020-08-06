'İlişki sırasında öldürdüm' demişti! Flaş görüntüler ortaya çıktı

Sevdiği şarkıcının konserine giden 20 yaşındaki genç kız, bir daha eve dönmedi. Genç kızın cansız bedeni, ertesi gün dere yatağında bulundu. Yapılan inceleme sonucunda tecavüze uğradığı ve boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Son dakika haberine göre ise, mahkemeye çıkartılan 20 yaşındaki cinayet zanlısının iddiaları kan dondururken, sunulan yeni kanıtlar nedeniyle mahkeme salonu tam anlamıyla buz kesti.