'İkinci el' ilaç! İnternetten alıyorlar

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Başkanı Nurten Saydan, internet üzerinden ikinci el eşya satan bazı internet sitelerinden vatandaşlara yasal olmayan şekilde ambalajı açılmış hatta kırmızı reçeteli ilaç satışı yapıldığını belirterek, “Bu şekildeki ilaç satışları adeta ölüm saçmakta” dedi.

Saydan, internet üzerinden yapılan ilaç satışlarının önüne geçilemediğini ve bunun halk sağlığı açısından büyük risk olduğunu söyledi.

Kutusu bile açılmış

Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ilaçların, elbise, ayakkabı, mobilya, gıda gibi ürünlerin satıldığı online platformlardan kontrolsüzce satıldığını kaydeden Saydan, bu durumun mutlaka engellenmesi gerektiğini vurguladı. Bakanlığa konuyu ilettiklerini açıklayan Saydan, şöyle konuştu: