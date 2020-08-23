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'İkinci el'de yeni dönem! Artık daha güvenli...

AA |  23 Ağustos 2020 Pazar - 15:52 | Son Güncelleme : 23 08 2020 - 15:52

Ticaret Bakanlığı'nın kullanılmış cep telefonları ve tabletlerin yenilenerek yeniden satışa sunulması sürecine ilişkin düzenlemesinin ikinci el ekosisteminde kayıt dışılığı önleyeceği ayrıca tüketiciye "güvenli ikinci el" cihaz satın alma imkanı getireceği bildirildi.


Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği'nden (m-TOD) yapılan  açıklamada, Ticaret Bakanlığı'nın kullanılmış cep telefonları ve tabletlerin  yenilenmesi, sertifikalandırılması ve yeniden satışa sunulması sürecine ilişkin  faaliyetleri kapsayan yönetmeliğinin Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe  girdiği hatırlatıldı.
 
Açıklamaya göre, yönetmelik uyarınca, kullanılmış cep telefonları (En  az 1 yıl kullanılmış olanlar) ve tabletler, Bakanlıkça yetkilendirilecek olan  yenileme merkezleri tarafından, Bakanlığın veya Türk Standardları Enstitüsünün  belirlediği düzenleme veya standartlara uygun şekilde yenilenebilecek. Bu  cihazlar, yenileme merkezi tarafından yetkilendirilmiş yetkili alıcılar  vasıtasıyla tüketiciden alınarak yenileme merkezine iletilebilecek veya yetkili  yenileme merkezi tarafından tüketiciden doğrudan da alınabilecek. Yenilenen  cihazlar, sertifikalandırıldıktan ve ambalajlandıktan sonra yenilenmiş ürün  olarak ve yenilenmiş ürün garantisi ile yetkili satıcılar tarafından tekrar  satışa sunulabilecek. Yenilenmiş ürünün ambalajında, etiketinde, reklam ve  ilanlarında tüketicinin kolaylıkla algılayabileceği bir şekilde, “yenilenmiş  ürün” ibaresine ve yenileme merkezinin bilgisine yer verilerek satışa sunulacak.
 
m-TOD açıklamasında, söz konusu düzenleme ile ikinci el cihaz  ekosisteminde kayıt dışılığın büyük ölçüde önleneceği belirtilerek, "Tüketiciye  tüm kontrollerden geçmiş, veri temizliği yapılmış, güvenli ikinci el cihaz  sunulabilecektir. İlgili yönetmelik kapsamında sağlanacak yenilenmiş ürün  garantisi ile yetkili yenileme merkezleri tarafından piyasaya arz edilen  ürünlerde, tüketicinin her türlü ihtiyacında başvurabileceği ve hizmet alacağı  muhatap oluşturulacaktır. Piyasadaki âtıl telefon ve tabletlerin de ekonomiye  kazandırılması öngörülen çalışmalar sayesinde, milli ekonomiye katkılar  sağlanacağı gibi tüketicinin nitelikli ikinci el ürünü tercihi sağlanarak  teknolojiye erişim olanakları da desteklenmiş olacaktır." denildi.
 
Düzenleme sayesinde tüketicilerin tüm kontrollerden geçmiş güvenli ve  garantili ikinci el cihazlar ile buluşmalarına imkân tanınacağı, yeni yatırımlar  ile yeni istihdam olanakları sağlayacağı belirtilen açıklamada, şöyle devam  edildi:
 
"Atıl ürünlerin ekonomiye kazandırılması ile milli ekonomiyi de  desteklemesi beklenen bu düzenlemenin hayata geçmesinde emeği olan Başta Ticaret  Bakanlığı olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı  ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na teşekkür eder, söz konusu  düzenlemenin ülkemiz ve vatandaşlarımız için hayırlı olmasını dileriz."
 
  
 

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