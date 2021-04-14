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Mehmet Ali Erbil: Artık kira da alamıyorum

Mehmet Ali Erbil: Artık kira da alamıyorum Mehmet Ali Erbil’in açıklamalarından satır başları...

"Ben aşılarımı oldum, pazartesi günü test de yaptırdım negatif çıktı. Zaten evden çıkan bir adam değildim, hem de hastayım. Biraz dinleniyorum yeni sezonda olacak bir şeyler."
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