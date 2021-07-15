"İki kadın kavgası olarak örtbas edemezsiniz"

Seçkin Piriler'e, 2016 yılında boşandığı Kaan Tangöze'nin eşi Kıvılcım Ural'ın Hakan'a hakaret ve küfür ettiği iddiası soruldu. Piriler cevap vermeye hazırlanırken lafa giren Hakan, "Evet, kavga doğru" açıklamasını yaptı. Yaşananların ardından Piriler, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Seçkin Piriler’in Kaan Tangöze ile evliliğinden dünyaya gelen oğulları Hakan’ın müzisyenin şimdiki eşi Kıvılcım Ural’la kavga ettiği iddia edilmişti. Hakan Tangöze, “Evet, kavga doğru” diye konuşmuştu.

Kıvılcım Ural ise kavga haberlerini çıkmasının ardından avukatı aracılığıyla çıkan haberleri yalanlamıştı.

Yaşanan olaylar sonrası Seçkin Piriler sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Çocuklarım, kırmızı çizgim. Maruz kaldıkları şiddeti, iki kadın kavgası ve kıskançlığa çevirmeye çalışmak bu olayı örtbas edemez. Çocuklarım ve benden özür dileneceği yerde aksine hakaret ve iftiraya maruz bırakılmamız bir şiddettir. Çocuklarımın bu şekilde gündeme gelmesini asla istemem. Onları kimsenin üzmesine ve hırpalamasına hele hele yalancılıkla suçlamasına asla müsaade etmem. Olay, bir sürü insanın içinde gerçekleşmiştir. Elbet birlikte bunu da atlatırız."