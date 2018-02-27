"İki Arap veliaht prens, takas ediyor"

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın geçen aylarda satın aldığı Leonardo da Vinci'nin Salvatore Mundi isimli tablosunu, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid'e ait bir yatla takasa karar verdiği iddia edildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan 'da bir yandan yolsuzlukla mücadele operasyonu yürütürken diğer yandan mal varlığına varlık katıyor.

Amerikan basınına göre, Muhammed bin Selman, aralık ayında New York 'ta Christie's müzayede evinin düzenlediği açık artırmada 450 milyon 300 bin dolar lık rekor fiyata satılan Leonardo da Vinci'nin 'Salvator Mundi' tablosunu satın alan kişi. Bu, bugüne dek bir tablo için ödenen en yüksek rakam.

Ama şimdi de Muhammed bin Selman'ın Da Vinci'ye mal edilen tabloyu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in Topaz isimli yatıyla takas edeceğine dair iddialar Arap basınına yansıdı.

147 metre uzunluğunda olan ve 26 yatak odası bulunan Topaz isimli yatın değerinin de 450 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

Arap basınına göre Muhammed bin Selman, İsa peygamberi dünyanın kurtarıcısı olarak resmeden tabloyu, ödenen fiyata gelen tepkiler nedeniyle elden çıkarmaya yöneldi.

Yükselen tepkiler üzerine Suudi medyası olayı reddetmiş, ardından BAE Kültür ve Turizm Müdürlüğü tablonun Dubai 'de açılan Louvre Müzesi için satın alındığını açıklamıştı. Son çare olarak Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid, "Yatımı al, tabloyu ver, müzede kalıcı olsun, Suudi Arabistan'da gürültü patırtı durulsun" önerisini getirdi.