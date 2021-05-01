'II. Heykelde Yeni Keşifler' yarışması başladı

'II. Heykelde Yeni Keşifler' yarışma sı başladı. Bu yıl Mesa Holding’in sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan yarışmada; eserlerini sergileme fırsatı bulamayan yetenekli sanatçıların görünürlüğünü artırmak ve heykel sanatına gönül verenleri teşvik etmek amaçlanıyor. Başvurular 9 Haziran tarihine kadar devam edecek.

Yüzyıllar önce ortaya çıkan, duygu ve düşüncelerin çeşitli maddeleri şekillendirerek aktarılmasını sağlayan heykel sanatı bugünde sanat dalları arasında bütün ihtişamıyla yer alıyor. Türkiye’nin en köklü kültür sanat yayını olan Milliyet Sanat, kendine yeni kapılar açmak ve sanatını daha geniş kitleler ile paylaşmak isteyen genç heykel sanatçılarını “Heykelde Yeni Keşifler” yarışmasına davet ediyor. Birbirinden değerli isimlerin yer aldığı seçici kurul tarafından belirlenecek 10 eser arasından ilk 3’e giren yarışmacıların her biri 10 bin TL üretim desteği kazanırken, 1. Seçilen yarışmacı yurtdışında bir ay süren sanat eğitimi ödülünün de sahibi olacak. 9 Haziran tarihine kadar devam edecek olan yarışma başvurularının ilk elemesi Haziran ayının sonunda gerçekleştirilecek ve dereceye giren 10 eser belirlenecek. Daha sonra ağustos ayında bu 10 eser arasından birinci olan eser seçilecek.