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‘İcra memuru’ çetesinden 150 milyonluk vurgun!

29 Haziran 2021 Salı - 17:58 | Son Güncelleme : 29 06 2021 - 18:05

İstanbul’da kendilerini icra memuru olarak tanıtan ve ucuza araç satma vaadiyle onlarca kişiyi dolandıran çete 150 milyonluk vurgun yaptı. Üyelerinin tamamı tutuklanan 24 kişilik çetenin vurgun paralarıyla yaptığı yatırımlar ise dikkat çekti. CNN TÜRK’ten Tugay Saday’ın özel haberi.


Kendilerini icra memuru olarak tanıttılar, piyasa fiyatının altında araç vaadinde bulundular, onlarca kişiden 150 milyon lira vurgun yaptılar. Mağdurların şikayeti üzerine İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sahte icra memuru çetesini belirledi. 6 ilde operasyon düzenlendi. 24 şüpheli gözaltına alındı.
 
Yapılan araştırmalarda şüphelilerin vurgun paralarıyla yatırım yaptıkları ortaya çıktı. Çete vurgun paralarıyla Beykoz’da bir villa satın alıp lüks içinde yaşadı.
 
İstanbul Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro amirliği ekipleri bu villaya da baskın düzenlendi. Öte yandan çete üyelerinin Antalya’da bir plaj satın aldığı, Tokat’ta ise çiftlik kurarak kurbanlık hayvan yetiştirdikleri ortaya çıktı. Emniyet’teki işlemleri tamamlanan 24 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

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