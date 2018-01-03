'Hükümet İran'daki 'bozkurtlar' için harekete geçti'

Ankara'nın, İran'da bir haftayı dolduran gösterilere 'bozkurt' işareti yaparak katılan Azerilerin geri çekilmesi için harekete geçtiği belirtildi.

İran'da hükümet karşıtı gösterilere Azerilerin de katıldığı, Tebriz bölgesinde bir grup Azerinin Türkçe sloganlar ve bozkurt işaretleriyle hükümeti protesto ettiği bildirildi.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü köşe yazısında 'Kırmızı Kurtlar' olarak bilinen gruba ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının Ankara 'yı harekete geçirdiğini duyurdu.