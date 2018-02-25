Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından, Hocalı Katliamı'na ilişkin paylaşımda bulundu.
"25-26 Şubat 1992 gecesi Ermeni güçleri tarafından Yukarı Karabağ'da 613 masum Azerbaycanlı kardeşimizin hunharca katledildiği Hocalı Katliamı'nın yıl dönümünde şehitlerimizi rahmetle anıyorum." diyen İbrahim Kalın, "Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.
25/26 Şubat 1992 gecesi Ermeni güçleri tarafından Yukarı Karabağ’da 613 masum Azerbaycanlı kardeşimizin hunharca katledildiği Hocalı Katliamı’nın yıldönümünde şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Türkiye her zaman Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edecektir.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) 25 Şubat 2018