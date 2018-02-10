'Hindistan bağımsız bir Filistin devleti görmeyi umuyor'

Arap ülkeleri dışında Filistin'i resmi olarak tanıyan ilk ülke olan Hindistan'ın Başbakanı Narendra Modi, tarihi ziyaretinde Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas ile görüştü ve 'Hindistan yakında bağımsız bir Filistin devleti görmeyi umuyor' dedi.

