'Hindistan bağımsız bir Filistin devleti görmeyi umuyor'

NDTV haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman ziyaretleri sırasında Filistin'e de bir ziyaret gerçekleştiren Modi, Hindistan'ın egemen ve bağımsız Filistin Devletini desteklediğini bölgede tekrar barışın hakim olmasını umduklarını söyledi.
Modi Filistinin fiili başkenti Ramallah'a vardıktan sonra ilk olarak eski Cumhurbaşkanı Yaser Arafatın anıt mezarını ziyaret etti ve çelenk bıraktı. Filistin Cumhurbaşkanının eşlik ettiği Modi, Yaser Arafat Müzesini de ziyaret etti.
Ziyaretinin ardından Modi, Arapça olarak yaptığı bir Twitter paylaşımında, 'Bu daha güçlü ikili ilişkilere götürecek tarihi bir ziyaret' yazdı.
Habere göre Hindistan Başbakanı Modi'nin, Ramallah'ta uzmanlık hastanesi kurulacağını duyurması bekleniyor.