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"Hiç estetiğim yok"

"Hiç estetiğim yok" 53 yaşındaki bir çocuk annesi Salma Hayek, bu yaşına kadar yüzüne hiç botoks ya da dolgu yaptırmadığını söyledi.
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