ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Magazin » 'Hiç delik yanaklı bebek görmemiştim'

'Hiç delik yanaklı bebek görmemiştim'

'Hiç delik yanaklı bebek görmemiştim' Bugün 43 yaşına giren Ali Sunal'ın annesi Gül Sunal, onun bir bebeklik fotoğrafını Instagram sayfasında duygusal bir mesaj eşliğinde paylaştı.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.