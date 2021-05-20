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'Herkül: Efsane Başlıyor' fragmanı yayınlandı!

20 Mayıs 2021 Perşembe - 11:59 | Son Güncelleme : 20 05 2021 - 11:59

Başrollerinde Kellan Lutz, Scott Adkins ve Liam McIntyre'nin olduğu "Herkül: Efsane Başlıyor" filmi cumartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!


Başrollerinde Kellan Lutz, Scott Adkins ve Liam McIntyre'nin olduğu "Herkül: Efsane Başlıyor" filmi cumartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de! İşte o fragman...

 

Filmin konusu

Milattan önce 1200 yılında, antik Yunan şehirlerinden birindeyiz. Dünyada yaşayan kraliçelerden biri, Zeus'un cazibesine kapılır ve ondan bir çocuğu olur. Herkül adını verdikleri bu prens için öngörülen kaderde, zalim kralın hanedanlığını sona erdireceği ve şehre düzen getireceği yer almaktadır. Aradan yıllar geçer, kim olduğunu ve aslen nereden geldiğini bilmeyen Herkül'ün istediği tek şey Girit prensesinin aşkına karşılık vermesidir; ne var ki güzel prensesin daha önce kardeşine söz vermiş olması işleri karıştırır. Herkül tam da bu esnada gerçek kimliği ve kaderiyle yüzleşir. Artık önünde iki yol vardır. Herkül, ya aşkına sahip çıkıp güzel prensesle şehirden kaçmak ya da daha önce çizilmiş olan kaderini takip edip bir kahraman olmayı seçmek zorundadır. Kahramanlığa giden yol ise yabancıların tahmin edilemez tuzakları ve tanrıların gazabıyla doludur.

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