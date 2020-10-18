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"Her şey yolunda mı?"

"Her şey yolunda mı?" Ezgi Eyüboğlu (32) ve Oğulcan Engin (30), önceki akşam Cihangir'de el ele çıkarken görüntülendi.
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