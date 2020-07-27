'Her şey Bakan Çavuşoğlu’nun şu sorusuyla başladı'

Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge Volkan Bozır'ın BM Genel Kurul Başkanı seçilmesinden önceki sürecin detaylarını köşesine taşıdı.

Çekirge'nin ilgili yazısı şu şekilde:

Her şey Çavuşoğlu’nun şu sorusuyla başladı

2014 yılı...

Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı olmuş. Volkan Bozkır ise AB Bakanı...

Çavuşoğlu ve Bozkır genel kurul salonunda yan yana oturuyorlar.

O sırada genel kurul başkanı konuşma yapmak için kürsüye çıkıyor.

Ve başkan konuşmaya başlarken Çavuşoğlu yanındaki büyükelçimize soruyor:

“- Biz bugüne kadar burada hiç başkanlık yaptık mı?

- BM Genel Kurul Başkanlığı mı Sayın Bakanım?

- Evet, hiç başkanlık yaptık mı?

- Hayır efendim, bugüne kadar hiç yapmadık.

- Peki hiç aday olduk mu?

- Hayır efendim, hiç aday da olmadık.

- Bu nasıl olabilir? 70 senede bir kez bile aday olmadık mı? Düşünmedik mi?”

Şu tesadüfe bakın ki...

Çavuşoğlu bu soruyu sorarken yanında Volkan Bozkır oturuyor.

Türkiye’ye döner dönmez Bakan Çavuşoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gidip konuyu açıyor.

Cumhurbaşkanı “Hemen adaylık hazırlığı yapın” diyor.

1 hafta içinde adaylık başvurusu hazırlanıyor.

Ve Türkiye 2014’te BM Genel Kurul Başkanlığı’na resmen adaylığını koyuyor.

Batı Avrupa ve Avrupa grubunda Türkiye için adaylık oylamasına katılma sırası 2020’de geliyor.

Ve 2019 yılında Türkiye adayını belirliyor.

Cumhurbaşkanı “Volkan Bozkır” ismi üzerinde duruyor. Elbette Çavuşoğlu bu ismi önermiş olabilir.

Demin dediğim gibi, şu tesadüfe bakın...

6 yıl önce BM Genel Kurul toplantısında Çavuşoğlu’nun yanında AB Bakanı olarak oturan Volkan Bozkır, 6 yıl sonra BM Genel Kurul Başkanı seçiliyor.

Müthiş bir gelişme bu...

İçinden kararlılık, irade, cesaret, vizyon ve özgüven geçen 6 yıllık bir yolculuk...

Eğer eylül ayında genel kurul toplantısı yine New York ’taki o salonda yapılırsa...

Doğrusu, Volkan Bozkır başkan olarak kürsüye çıkarken, o salonda oturan Çavuşoğlu’nun neler hissedeceğini çok merak ediyorum.

Bu arada şunu da hatırlatmak isterim:

Çavuşoğlu, siyasette ve AK Parti tarihinde Volkan Bozkır’dan çok daha eski olmasına rağmen...

Hâlâ Volkan Bozkır’a “Volkan Abi” der.

Çünkü Çavuşoğlu o kadar sahici bir insandır ki...

O kadar tevazu sahibi bir Yörük çocuğudur ki...

Makam, sandalye falan onun sahiciliğini, insanlığını bozmaz...

İşte böyle olunca zaten, irade ve özgüvenle o yollar açılıyor...

Değerli dostum Bozkır’ın BM Genel Kurul Başkanlığı, Türkiye’yi Doğu Akdeniz ’den Suriye ’ye, Irak ’tan Azerbaycan ’a kadar sıkıştırmak isteyenlere karşı çok önemli bir pozisyondur...

Bir kez daha hayırlı olsun...