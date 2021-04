“Her gün minimum 20 dakika yürüyüş yapın”

13-19 Nisan Kalp Haftası dolayısıyla Avcılar’da vatandaşlar tarafından 20 dakika kalp sağlığı için yürüyüş gerçekleştirildi. 'Kalbini sev, çünkü içinde sevdiklerin var' sloganlı el pankartları ve özel tişörtleriyle pandemi kurallarına uyularak sahilde yürüyüş yapıldı.

“HER GÜN 20 DAKİKA EGZERSİZ YAPILMALI”

Uzm. Dr. Naser Can, ‘’Kovid- 19 salgını ortasında sağlıklı yaşam tarzını korumalıyız. Her gün minimum 20 dakika yürüyüş yapılmalıdır. Koronavirüsün ülke genelindeki topluluklarda gelişen etkisi ile birçok insanı ofise, okula, bakkal veya spor salonuna gitmelerini engelleyen yeni zorluklara sebep olmuştur. Evdeyken bile sağlıklı bir yaşam tarzını sürdürmeye yardımcı olacak egzersizler yapılmalıdır. Evde devre antrenmanı oluşturun. Atlama krikoları, lunges veya yerinde koşu gibi evde yapabileceğiniz üç veya dört egzersiz seçin. Her egzersizi kısa aralıklarla yapın ve devreyi iki ila üç kez tekrarlayın" dedi.