“Her canlı sigarasız temiz havayı hak ediyor”

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) ve Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği (KLİVET) ortak bir açıklama yaparak sigaraya karşı savaşta güç birliği oluşturulmasının şart olduğunu, her canlının temiz ve sigarasız bir havayı hak ettiğini söyledi.

“Sigaranın son molekülü yok oluncaya kadar savaşa devam” sloganıyla 1999 yılından bu yana faaliyet gösteren Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) ve 2012 yılında kurulan Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği, (KLİVET) ortak bir açıklama yaparak, her canlının, sigarasız, temiz ve kaliteli hava solumayı hak ettiğini, sigarayla karşı savaşta herkesin elini taşın altına koyarak güç birliğine gitmesinin şart olduğunu söyledi.

“SAĞLIKLI DOĞA HER CANLININ HAKKI”

Araştırmalara göre tüm dünyada ortalama 4,5 trilyon sigara izmaritinin yere atıldığını kaydeden Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın , “Sadece insan değil, her canlı, temiz ve sağlıklı bir doğada yaşamayı, sigarasız ve temiz bir hava solumayı hak eder. Dünyada plastik kaynaklı kirliliğin en büyük kaynağı, ne naylon poşetler, ne de pipetler. Asıl mesele bu sigara izmaritleri. Bilimsel çalışmalar, 50 yıl boyunca günde 1 paket sigara içen bir tek kişinin, 1,4 milyon litre suyun kirlenmesinden sorumlu olduğunu ortaya koyuyor. Bu izmaritlerin filtrelerinde bulunan biyoplastik de sorunun ana kaynağı. Zira bu madde doğada yıllarca çözünmüyor. İngiltere ’de yapılan bir araştırma, sigara izmaritlerinin bitkilere büyük zarar verebildiğini ortaya koydu. Bugün dünya genelinde sigara, tütün ve tütün mamullerini kullanan insan sayısı 1 milyardan fazla. Dolayısıyla yere atılan bu sigara izmaritlerinin toplanması, dönüştürülmesi ve doğaya zarar vermesinin engellenmesi için acilen çözüm bulunması gerekiyor. Türkiye Sigarayla Savaş Derneği olarak 1999 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerde, 4207 sayılı yasanın geçmesi, kapalı alanlarda sigara yasağı gibi birçok başarı elde ettik. Bu konuda da çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.

“SİGARA EVCİL HAYVANLARI DA ÖLDÜRÜYOR”