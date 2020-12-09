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"Her alanda Türkiye'ye çağ atlattık"

AA |  09 Aralık 2020 Çarşamba - 12:03 | Son Güncelleme : 09 12 2020 - 12:03

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dünya Ekonomik Forumu iş birliğiyle 4. Sanayi Devrimi Merkezi'ni Türkiye'ye kazandırdıklarını belirterek, "Ülkemizi biyoteknoloji, kuantum hesaplama, hızlandırıcılar ve yeni nesil nükleer reaktörler gibi çığır açıcı kritik teknolojilerde öncü ülkelerden biri yapmak istiyoruz." dedi.


Bakan Varank, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) ile Ostim  Teknik Üniversitesinin çevrim içi olarak düzenlediği Kamu Yönetimi ve Kalkınma  Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kalkınmasında kamu, özel sektör ve  akademinin birlikte hareket etmesinin önemine dikkati çekti.
 
Kalkınma politikalarının uygulanmasının Bakanlığın temel görev  alanlarından biri olduğunu vurgulayan Varank, Türkiye'yi sanayi, teknoloji ve  inovasyon öncülüğünde kalkındırıp, dünyanın sayılı ekonomileri arasına sokma  hedefiyle çalışmalara devam ettiklerini söyledi.
 
Varank, kalkınma farklılıklarının gelir ve servet dağılımında ciddi  adaletsizliklere yol açtığı bir dönemin yaşandığına dikkati çekerek, bilim,  teknoloji ve yenilik yapma kabiliyetinin birkaç ülke ya da şirketin elinde  toplanmasının bunun temel nedenleri arasında yer aldığını ifade etti.
 
Kalkınma kavramının sadece ekonomik yönüyle değil, sosyolojik,  kültürel ve psikolojik alanları da içine alan bütüncül bir bakış açısıyla ele  alınması gerektiğinin altını çizen Varank, şöyle devam etti:
 
"Bu yüzden sürdürülebilir kalkınma hedefleri, kapsayıcı ekonomik  büyümeden  hukukun üstünlüğüne, bilgi toplumundan çevrenin korunmasına kadar pek  çok alanı aynı çatı altında birleştiriyor. Bu geniş perspektif beraberinde  kalkınma paydaşlarının çeşitliliğini de getiriyor. Kamu kurumları kadar özel  sektör, üniversiteler ve STK'ler de kalkınma çabasının temel paydaşları  konumunda.  Paydaşları doğru yönlendirme görevi ise kamu otoritesinin sorumluluğu  altında. İstikrarlı, şeffaf ve sonuç odaklı bir kamu yönetimi anlayışı, kalkınma  süreçlerini de hızlandırır."
 
"Her alanda Türkiye'ye çağ atlattık"
 
Varank, son 18 yılda uyguladıkları tüm politikalarda, hızlandırıcılık  ve istikamet tayin etme görevlerini en iyi şekilde uygulama gayretinde  olduklarını dile getirdi.
 
İstişare ve uzlaşı kültürüyle toplumun farklı kesimlerinin birlikte iş  yapabilmesinin önünü açtıklarını vurgulayan Varank, şunları söyledi:
 
 "Gerçekleştirdiğimiz reformlarla, kamu yönetiminde şeffaflığı ve hesap  verebilirliği önemli ölçüde iyileştirdik. Bu atılımlar sayesinde, Cumhuriyet  tarihinin en büyük yatırım ve hizmetlerini gerçekleştirmeyi başardık. Sanayiden  teknolojiye, sağlıktan ulaştırmaya her alanda Türkiye'ye çağ atlattık.  Milletimizin refahını yükselttik, yaşam koşullarında büyük iyileşmeler sağladık.  Kat ettiğimiz mesafenin bilincindeyiz ama bununla yetinmek niyetinde değiliz."
 
 "Avantajlarımızı maksimum faydaya dönüştürmek istiyoruz"
 
Varank, Türkiye'nin emsalleriyle karşılaştırıldığında önemli  avantajlara sahip olduğunu belirterek, "Bu avantajları maksimum ekonomik ve  sosyal faydaya dönüştürmek için iddialı bir kalkınma vizyonuyla hareket  ediyoruz." ifadesini kullandı.
 
Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu çerçevesinde kısa ve orta vadede  uygulanacak sanayi ve teknoloji politikalarının net olduğunu dile getiren   Varank, Türk sanayisindeki kabiliyet setini geliştirdiklerini ve ara malı  ithalatı açısından yapısal kırılganlığı minimuma indirmeye odaklandıklarını  anlattı.
 
Varank, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu kritik ürünlerin yerli imkanlarla  üretilmesini sağlayacak fikirden ürüne kadar uçtan uca bir destek mekanizması  olan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nı hayata geçirdiklerini  anımsatarak şöyle konuştu:
 
 "Makine sektörü çağrılarımızı tamamladık. Önümüzdeki günlerde diğer  öncelikli sektörlerde çağrılar açarak, üretimde katma değer öncülüğünde kalıcı  bir dönüşümün temellerini atacağız. Yurt içi sanayinin gelecek dönem rotasını  belirlemek üzere Sanayileşme İcra Komitesi'ni kurduk. Bu Komite,  Cumhurbaşkanımızın liderliğinde toplanacak ve sanayimize ölçek kazandıracak  politikalarda yönlendirici olacak. Savunma sanayinde gösterdiğimiz başarının bir  benzerini, imalat sanayinin pek çok alt sektöründe gerçekleştirebiliriz."
 
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte Türkiye'nin  dijital dönüşüme ve teknolojilere hızla adapte olabildiğinin görüldüğünü belirten  Varank, KOBİ'lerin dijital dönüşümünü hızlandırmak için "Model Fabrikalar"  kurduklarını anımsattı.
 
Varank, uluslararası iş birliklerinde iyi uygulamalara örnek olmak  için çaba gösterdiklerini vurgulayarak, "Dünya Ekonomik Forumu ile iş birliği  halinde 4. Sanayi Devrimi Merkezi'ni ülkemize kazandırdık. Ülkemizi  biyoteknoloji, kuantum hesaplama, hızlandırıcılar ve yeni nesil nükleer  reaktörler gibi çığır açıcı kritik teknolojilerde öncü ülkelerden biri yapmak  istiyoruz." dedi.
 
 "Kalkınma anlayışında önemli bir paradigma değişikliğine imza attık"
 
Kalkınmada insan kaynağı ve girişimciliğin de önemli bir rol  üstlendiğine işaret eden Varank, tersine beyin göçünü teşvik eden politikalar  uyguladıklarını, gençlerdeki teknoloji geliştirme farkındalığını erken yaşlarda  ortaya çıkarmayı teşvik ettiklerini ve sanayide doktoralı istihdamını  desteklediklerini ifade etti.
 
 Varank, Türkiye'nin AK Parti iktidarıyla kalkınma anlayışında önemli  bir paradigma değişikliğine imza attığını belirterek şunları kaydetti:
 
"Biz sadece görece geri kalmış bölgelere odaklanmadık. Ülkemizin her  bölgesine yayılan ve yerelin potansiyelini harekete geçiren bütüncül bir  anlayışla hareket ediyoruz. Kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idareleriyle,  şehirlerimizin kabiliyetlerini açığa çıkarıyoruz. Yürüttüğümüz somut projeler ve  iş birlikleri, her şehrin ve bölgenin kendine has yönleriyle kalkınmasına katkı  sağlıyor.  Ajanslarımız Ar-Ge, yenilikçilik, girişimcilik, turizm, kırsal  kalkınma ve sosyal inovasyon gibi çok çeşitli alanlarda çalışmalar yürütüyor.  Kalkınma ajansları bugüne kadar 22 bin projeye cari fiyatlarla 9,2 milyar lira  mali destek sağlayıp, 15,7 milyar liralık yatırım hacmi oluşturdu. Bu projeler  bulundukları ilin altyapısını, tedarikçi profilini, insan kaynağını ve hepsinden  önemlisi ekonomik gücünü bir üst seviyeye taşıdı."
 
 "Kalkınma bir veri yönetimi meselesi haline geldi"
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik  Yavuz da kalkınmanın bir veri yönetimi meselesi haline geldiği yeni bir çağın  içinde bulunulduğunu söyledi.
 
  Gelecek dönemde şirketlerin her tür ihtiyaca kişiye özel cevaplar  üreteceğini söyleyen Yavuz, şu ifadeleri kullandı:
 
"Böyle bir dönüşüm için verinin derlenmesi, işlenmesi, korunması,  kullanılmasıyla ilgili düzenlemeler de son derece önemli olacak. Bundan böyle  sadece kalkınma politikası değil sanayi politikası da artık bir veri yönetimi  hadisesi halini alacak. Veri derlemeye imkan veren bilgi ve iletişim teknolojisi  uygulamalarıyla süreci yönlendiren şirketlerin neredeyse tamamı gelişmiş  ülkelerden çıkıyor."
 
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Orhan Aydın da Türkiye'nin  kalkınması için Memur-Sen ile yapılan bu çalışmanın önemli ve değerli olduğunu  dile getirdi.
 
Firmaların dünyayla rekabet etmek için tek başlarına yaptıkları  çalışma ve çabaların yeterli olmadığını belirten Aydın, şu değerlendirmelerde  bulundu:
 
"Bunun için tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi üniversitelerimizin,  meslek yüksek okullarımızın, araştırma merkezlerimizin bizimle hareket etmesi  kaçınılmaz oluyor. Bunu yapabildiğimiz zaman bir kademe daha çabalarımızı bir  araya getirme imkanımız oluyor. Biz firmalar, üniversitelerimizle, meslek yüksek  okullarımızla bir araya gelip bir çaba ortaya koyduğumuz zaman kamu  politikalarında bizimle buluşmazsa ve aynı istikamette olmazsa yine bizim  emeklerimiz boşa gidebiliyor."
 
  
 

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