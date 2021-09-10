10 Eylül 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.439 -0.96 EURO 9,9920 -0.02
USD 8,4340 -0.05 ALTIN 486,980 0.04
CANLI BORSA
TÜMÜ

"Hayvanları Koruma Kanunu" kapsamındaki ilk dava görüldü

AA |  10 Eylül 2021 Cuma - 17:57 | Son Güncelleme : 10 09 2021 - 17:57

Başkentte, evinin bahçesinde 11 köpeğin cansız bedeni bulunan ve 7 köpeği ise uygunsuz koşullarda tuttuğu için tutuklanan Meral T'nin yargılanmasına başlandı.


Ankara 55. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Meral T. tutuklu  bulunduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla katıldı, avukatı ise mahkeme  salonunda hazır bulundu.
 
İddianamenin okunmasının ardından savunma yapması için söz verilen  Meral T, uzun yıllar kimseden destek almadan sokak hayvanlarına baktığını, yeri  geldiğinde onların tedavilerini üstlendiğini söyledi.
 
Dışkapı Hayvan Hastanesi ve Kurtuluş Veteriner Kliniği'nde hayvanları  tedavi ettirdiğine dair belgelerinin olduğunu ifade eden Meral T, hayvanlardan  2'sini öldüğü için gömdüğünü ancak cesedi bulunan diğer köpeklere ilişkin  bilgisinin olmadığını iddia etti.
 
Hayatını kaybeden köpeklerin özel veterinerlerde çöpe atıldığını, buna  vicdanının el vermediğini ifade eden Meral T, "Ben de kendi bahçeme, ölen sadece  2 köpeği gömdüm. Bu hayvanlardan ayrı olarak 7 köpeğim daha vardı. Onları geçici  olarak karşı dairede bir geceliğine bırakmıştım. Ertesi gün de bu olay meydana  geldi. Üzüntümden iki kere kalp krizi geçirdim. Çürümüş hayvan cesetleri bana ait  değil. Beni şikayet edenlerle husumetim var, o yüzden şikayet ettiler."  savunmasını yaptı.
 
Kendisinden fedakarlık ederek hayvanlara baktığı için tutuklandığını  ileri süren Meral T, bu durumuna bir türlü anlam veremediğini sözlerine ekledi.
 
Sanık avukatı da, Meral T'nin hayvanları öldürdüğüne dair herhangi bir  somut delil bulunmadığını belirterek, sanığın biran önce beraat edilmesi  gerektiğini ifade etti.
 
Beyanların ardından ara kararını açıklayan hakim, delillerin tamamının  toplanmamış olması ve kaçma şüphesinin bulunması nedeniyle Meral T'nin tutukluluk  halinin devamına karar vererek duruşmayı 4 Ekim'e erteledi.
 
10 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor
 
İddianamede, Meral T'nin köpeklere eziyet ettiğine dair ihbar üzerine  evinde arama yapıldığı, bu işlem sonucunda bakımı ihmal edilmiş ve uygunsuz  koşullarda 7 köpeğin bulunduğu aktarıldı.
 
Evin bahçesinde yapılan kazıda ise 11 köpeğin cansız bedeninin  bulunduğu bildirilen iddianamede, bunun üzerine Meral T'nin 7 Ağustos'ta  tutuklandığı ifade edildi.
 
İddianamede, sanık Meral T'nin, 11 "evcil hayvanı kasten öldürmekten"  9 aydan 6 yıla, "evcil hayvana zalimce muamelede bulunma" suçundan ise 9 aydan 4  yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.
 
İki ayrı suçtan hakkında toplam 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep  edilen Meral T'nin soruşturması, yeni çıkarılan "5199 Sayılı Hayvanları Koruma  Kanunu" kapsamındaki ilk dosya oldu.
 
Yeni yasa
 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kabul edilerek yasalaşan  Hayvanları Koruma Kanunu, 14 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe  girdi.
 
Önceki yasaya göre kabahat niteliğinde olan "hayvanlara işkence  yapmak", "acımasız ve zalimce muamelede bulunmak", "hayvanlara cinsel saldırıda  bulunmak" ve "tecavüz etmek" fiilleri suç kapsamına alındı.
 

ETİKETLER

Başkent Hayvanları Koruma Kanunu köpek
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.