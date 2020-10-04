'HAYDİ' ile 1649 ihbara müdahale edildi

İçişleri Bakanlığı'nca 81 ilde çevre ve hayvanlara karşı işlenen suçlara müdahale için oluşturulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nde görevli ekipler, 'HAYDİ' (Hayvan Durum İzleme) uygulaması üzerinden gelen şikayetlere anında müdahale ediyor. Bugüne kadar 32 binden fazla kişinin indirdiği 'HAYDİ' uygulaması ile 1649 ihbara müdahale edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı, çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçlara daha hızlı müdahale edilebilmesi için 81 ilde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirlikleri oluşturdu. Bu amirliklerde görev alacak personel, gönüllük esasına göre özellikle üniversitelerin veterinerlik, veteriner teknisyenliği, hayvan bilimci vb. bölümlerinden mezun olanlar arasından seçildi. Bugün itibarıyla Türkiye genelinde 1706 kişilik personel, bu birimlerde görev yapıyor. Ayrıca olaylara müdahale için kullanılacak araçlar da tasarlanarak illere gönderildi.

'HAYDİ'YE HAYVANSEVERLERDEN İLGİ

Ayrıca vatandaşın çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçları hızlı ihbar edebilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığınca 'HAYDİ' mobil uygulaması hayata geçirilerek, temmuz ayında hizmete alındı. Apple Store ve Play Store üzerinden cep telefonlarına indirilen uygulamaya T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileri yazılarak giriş yapılabiliyor. Giriş yaptıktan sonra cep telefonuna gelen doğrulama kodunun yazılmasıyla uygulama, etkin hale getiriliyor.

1649 ASILLI İHBARA MÜDAHALE

Öte yandan 28 Temmuzda hizmete giren HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) uygulamasını bugüne kadar 32 bin 135 kişi cep telefonuna indirdi. 1649'u asıllı, 1118'i asılsız olmak üzere 2 bin 764 ihbara müdahale edildi, ilgililer hakkında gerekli adli ve idari işlemler yapıldı.