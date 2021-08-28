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'Hayatımın en güzel anlarını dolduruyorsun'

28 Ağustos 2021 Cumartesi - 12:52 | Son Güncelleme : 28 08 2021 - 12:52

Neslişah Alkoçlar'dan eşi Engin Altan Düzyatan'a romantik yıl dönümü mesajı...


Neslişah Alkoçlar, 2014 yılında oyuncu Engin Altan Düzyatan ile nikah masasına oturmuş, çiftin bu evlilikten iki çocukları olmuştu.
 
Neslişah - Engin Altan çifti, evliliklerinde 7 yılı geride bıraktı.
 
Neslişah Alkoçlar, evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla kutladı:
 
"Tanıştığımız günü hatırlıyorum, evlilik teklif ettiğin anı, çocuklarımızı kucağımıza aldığımız o tarif edilemez mutluluk halini ve daha sayamadığım dolu an'lar... Hayatımın en güzel anlarını dolduruyorsun sevgilim ve yeni hikayelerimizi sabırsızlıkla bekliyorum. Yıl dönümümüz kutlu olsun. 2014-? seni çook seviyorum"
 

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Neslişah Alkoçlar Engin Altan Düzyatan romantik yıl dönümü mesajı
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