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'Hava sıcak olduğu için bir havuzu soğutuyoruz'

18 Nisan 2021 Pazar - 16:11 | Son Güncelleme : 18 04 2021 - 16:11

Naomi Campbell, Kenya’daki evinin kapılarını Architectural Digest dergisine açtı.


Naomi Campbell, Kenya’daki evinin kapılarını Architectural Digest dergisine açtı. Malindi’deki dört havuzlu, Afrika temalı villasını gösteren model, 1994’te bu şehre aşık olduğunu ve beş yıl sonra ilk evini aldığını açıkladı. Geniş bahçeli ve yüksek, tropikal yapraklardan oluşan çatılı villada, Fas esintili ışıklandırmayla dekorasyon öne çıkanlar arasında... Campbell’ın ilginç bir de itirafı oldu: “Burada hava çok sıcak olduğu için bir havuzu özellikle soğuk tutuyoruz.”
 

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