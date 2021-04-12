'Hasta olmayan ve salgından etkilenmeyen kişi oruç tutabilir'

Ramazan’da bağışıklık sistemini güçlendirecek gıda tüketimini öneren Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, “Yaşanan salgın nedeniyle birçok kişi bağışıklık sisteminin zayıflayacağı düşüncesiyle oruç tutmak konusunda kararsızlık yaşıyor. Pandeminin olması sorun değil. Sorun pandemi sürecinde vücudunuzu doğru şekilde korumak. Hasta olmayan ve bu salgından etkilenmemiş kişiler arzu ettiği takdirde oruç tutabilirler” dedi.

Kovid-19 ile mücadelede en önemli faktör bağışıklık sistemi olduğunu vurgulayan uzmanlar, bu konuda gıda tüketiminin de önemli olduğuna dikkat çekiyor. Bu süreçte, özellikle Ramazan ayının gelmesi ile bağışıklığı güçlendirecek besinlerin daha çok tercih edilmesi gerektiğini belirten Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, önerilerde bulundu. Pandemi nedeniyle birçok kişinin oruç tutmak konusunda kararsızlık yaşadığını da söyleyen Prof. Dr. Özyaral, “Pandeminin olması sorun değil. Sorun pandemi sürecinde vücudunuzu doğru şekilde korumak. Hasta olmayan ve bu salgından etkilenmemiş kişiler arzu ettiği takdirde oruç tutabilirler” dedi.

VÜCUDUNUZ SUSUZ BIRAKMAYIN

Bu süreçte sıvı tüketimine önem verilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Özyaral, “Vücudunuzu asla susuz bırakmamalısınız. Orucunuzu, iki bardak ılık su içerek açabilirsiniz. Bunun yanı sıra ayran, taze sıkılmış meyve suları, maden suyu, sabaha doğru kefir, domates suyu, domates çorbası tüketebilirsiniz. İftardan sonra türk kahvesi, siyah çay veya bitki çayları içebilirsiniz. İftarla sahur arasında kadınların 1.5 litre, erkeklerin ise 2 litre sıvı tüketmeleri şarttır. Bu miktarın içine çay ve kahve tüketimini koymamalısınız” diye konuştu.

SİZİ BESLEYEN GIDALARI TÜKETİN

“Oruç tutan kişiler bu süreçte doyuran ama beslemeyen gıdaları değil mutlak suretle besleyen gıdaları tüketmelidir” diyen Prof. Dr. Özyaral, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sofrada protein, karbonhidrat ve yağ oranının son derece dengeli olması gerekir. Bu nedenle mevsim sebze ve meyvelerinden hazırlanan sofralar son derece kıymetlidir. Karbonhidrat ağırlıklı yenilmemelidir. Pide, ekmek ve hamur işleri tüketilebilir. Bunların ölçüsü bir avuç içi büyüklüğü kadar olmalıdır.”

DİYABET HASTALARI ÇOK DİKKAT ETMELİ

Koronavirüsün en çok şekeri sevdiğini, bu nedenle diyabetik hastaların daha dikkatli olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Özyaral, “Yiyecek ve içeceklerin arasındaki tatlı ve şeker miktarları orantılı olmalıdır. Özellikle pancar şekeri olması önem arz eder. Zeytinyağlı yiyeceklere mutlaka sofranızda yer veremlisiniz. Yemeklerin tencere yemeği şeklinde pişirilmesi ve sunulması çok önemlidir. Çünkü hem lif oranı açısından önem arz eder hem de içeriğindeki vitamin ve mineraller açısından sulu olan kısmı doygunluk hissi oluşturur” diyerek diyabet hastalarını uyardı.

TATLI İHTİYACINIZI HURMA İLE KARŞILAYIN

Ramazan ayında tatlı ihtiyacının hurma ile karşılanabileceğini söyleyen Prof. Dr. Özyaral, faydalarına da değinerek şöyle konuştu:

“Orucunuzu açarken eğer bir tatlı tüketmek istiyorsanız tercihinizi hurmadan yana kullanmalısınız. Hurmanın lezzetinin yanı sıra içerdiği besin değerleriyle sağlığınıza olumlu etki sağlar. Hurmanın haricinde ev yapımı reçeller ve özellikle de doğal saf balın tüketilmesi son derece önemlidir.”

SAHUR SOFRASINDA SALATAYI VE ÇORBAYI EKSİK ETMEYİN

Sahurda doğru tüketilen besinlerin, aç kalınan saatlerde büyük kolaylık sağladığını dile getiren Prof. Dr. Özayral, “Öncelikle doyurucu bir salata mutlaka sofranızda bulunmalı. Sahurda, çorba olarak tarhana ya da domates çorbası tüketilebilir. Tuzlu gıdalardan kaçının. Gün boyu susuzluk yaşamamanız için şekersiz siyah çay içebilirsiniz” diyerek sözlerine son verdi.