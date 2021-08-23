Hashtag'lerin 14. yıl dönümü kutlanıyor!

#HashtagDay, yani Hashtag günü, bu sembolün sosyal medyada topluluklar oluşturma, bilgiyi yayma ve küresel ölçekte değişimi yönlendirmede oynadığı gücü ve temel rolü kutlamak için her yıl 23 Ağustos'ta kutlanıyor.

2007 yılında Twitter 'da doğan hashtag, bu yılki 23 Ağustos'ta ise 14. yıl dönümünü kutluyor. Twitter, önemli konuşmaları şekillendirmedeki ve dünya genelinde milyonlarca insanı bir araya getiren topluluklar oluşturmadaki etkisini kutlamak için, o gün için canlı olacak ve dünyanın dört bir yanındaki kullanıcıların konuşmalara katılmasına olanak tanıyan birden çok dilde mevcut olacak yeni bir #HashtagDay emojisini de kullanıcılara sunuyor.

HASHTAG'İN DOĞUŞU

14 yıl önce 23 Ağustos'ta @chrismessina, Twitter'da ilk kez bir hashtag'in kullanıldığı #barcamp tweet'ini attı. Geçtiğimiz 14 yılda hashtagler, Tweetleri kategorize etmek veya 'etiketlemek' için kullanıcı tarafından oluşturulan bir yoldan evrimleşmiş, günlük konuşmamızın bir parçası haline gelmiş, çevrimiçi iletişimin doğasını değiştirmiş ve dijital çağın en etkili sembollerinden biri haline geldi..

Hashtag'ler, son 14 yılın en önemli anlarından, konuşmalarından ve hareketlerinden bazılarını canlandırmaya yardımcı oldu. Hashtag'ler, dünyanın her yerinden insanların seslerini paylaşabilecekleri ve gerçek zamanlı olarak küresel sohbetlere katılabilecekleri bir araç sağlıyor.

12.6 MİLYAR TWEET’TE EN AZ BİR HASHTAG KULLANILDI

Ocak-Haziran 2021 arasında, içinde en az bir hashtag içeren 12,6 milyar Tweet atıldı. Türkiye ise, Ocak-Haziran 2020'ye göre hashtag kullanımını en çok artıran ilk beş ülke arasında yer aldı. İşte 2021'in ilk yarısında (Ocak-Haziran) Türkiye'de hashtagler ülkenin dört bir yanından insanları birbirine bağladı. İşte bazı örnekler;

#Survivor2021

İnsanlar Survivor yarışmalarını televizyonda izlemeyi ve Twitter'da bunun hakkında konuşmayı seviyor. Bu yıllardır değişmedi ve son 1,5 yılda pandemi döneminde de bu böylw oldu. Bu yıl güreşin sevilen yüzü İsmail Balaban Survivor yarışlarında yer aldı. Ve tabii ki Twitter'daki hayranları da.

#MenajerimiAra

Menajerimi Ara, yayınlandığı ülkelerde reytingleri alt üst eden 'Call My Agent' dizi sinin Türkçe versiyonu. Star TV'de yayınlanan, sürpriz oyunculara sahip bu proje, Türk TV dünyasının ve aynı zamanda salgında ‘evde kalma’ döneminin yıldızlarından biri oldu. Bir şirketi konu alan dizi, eğlence dünyasının perde arkasını anlatıyor. Dizinin fragmanlarını izlemek için akla gelen ilk yer Twitter'dı ve ayrıca her hafta son bölümden sonra hayranların dizi üstüne konuştuğu yer de burasıydı.

#maçıvar

Galatasaray, Futbol heyecanı yeniden başladı. Büyük ve sansasyonel transferler yapıldı. En popüler hashtaglerden biri kulüplerin maç günlerinde tweet atılıyor, sonuna “maçıvar” ekleniyor. Yıl içerisinde Türkiye'nin 4 büyük kulübü Beşiktaş Trabzonspor ve Fenerbahçe başta olmak üzere futbolla ilgili birçok hashtag göreceğiz. Twitter yine taraftarlar için sosyal medyanın en büyük stadyumu olacak. Şimdiye kadar, sezonun ilk düdüğünden bu yana iki hafta hızla geçti. Sezonun ilk golü, İlk kırmızı kart, çok daha fazlası. İşte bu büyük heyecandan bazı harika tweetler.

#KadınaŞiddeteHayır

İnsanlar kadına yönelik şiddetle ilgili haberleri duydukça, Twitter insanların seslerini yükseltme ve isyan etme yeri oldu. Ayrıca Twitter bu şiddete karşı örgütlenme ve yardımlaşma yeri de. Türkiye'de kadına yönelik şiddetle ilgili vakaların artmasıyla Twitter'ın belki de en anlamlı hashtag'i bu oldu. Ayrıca markalar, organizasyonlar, spor kulüpleri vb. Twitter'da seslerini yükseltiyor. Anadolu 'nun büyük şehirlerinden Samsun 'un spor kulübü Samsunspor , kadına şiddete hayır yazan bir tişört tasarlayarak farklı dillerde Twitter'dan büyük destek gördü.

#BTS and #EXO

Evet, Türkiye'de ve Twitter'da da büyük bir K-pop topluluğu var. Türkiye, Twitter'da K-Pop hakkında en çok tweet atan ilk 15 ülke arasında yer alırken, Twitter'daki K-pop hayran sayısında 11. sırada yer alıyor. Ve BTS, Türk K-pop hayranları için her zaman zirvede.

Ve Türkiye'deki Twitter'daki K-pop'un diğer yıldızı EXO. BTS gibi, grubu kurdukları 10 yıldan beri, Twitter'daki toplulukları her yıl daha da büyüyor. Türkiye'de her gün EXO haberlerinin etrafında hashtag'leri görebiliyoruz. Hayranlar Twitter'dan günlük EXO haberlerini takip etmeyi seviyor.

#YeniProfilResmi

Bazen Twitter'da profil resimlerimizi değiştirmeyi seviyoruz ve takipçilerimizin bunun farkında olmasını istiyoruz. Özellikle yaz aylarında ve tatillerde insanlar düzenli olarak profil resimlerini değiştiriyorlar. Sonra kış tatilleri, ardından yeni yıl gelecek. Pek çok gezi, görülecek pek çok yer, pek çok fotoğraf ve pek çok yeni profil fotoğrafı. Elbette bu hashtag hiç bitmeyecek.