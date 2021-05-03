03 Mayıs 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.409 0.83 EURO 10,0190 0.49
USD 8,3100 0.42 ALTIN 475,980 1.11
CANLI BORSA
TÜMÜ

'Hareketli tank atış eğitimleri başarıyla gerçekleşti'

DHA |  03 Mayıs 2021 Pazartesi - 16:09 | Son Güncelleme : 03 05 2021 - 16:09

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN tarafından geliştirilen VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi'nin hareketli tank atışlı testlerine başladığını duyurdu.


Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki M60TM tanklarımızın bir yandan modernizasyonunu bir yandan tüm bileşenlerinin millileştirilmesini sağlıyoruz.
 
Böylece dışa bağımlılığı azaltırken, tanklarımızı yüksek performanslı güncel sistemlerle donatıyor ve ömür devri sürelerini uzatıyoruz. Bu kapsamda ASELSAN tarafından geliştirilen VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi'nin hareketli tank atışlı testlerine başladık. Hareketli tanktan duran hedeflere atışlar başarıyla gerçekleştirildi. Yıl sonuna kadar yeni tank atış kontrol sistemimizi kalifiye etmeyi hedefliyoruz" ifadesini kullandı.
 
43e69efe3e521ee5e1a2451331624d30.jpg (600×318)
 
 
3ea950e7996df57aa9de014efe2a468b.jpg (600×328)
 
 
77c9d1a91c4af4105272790639388b9a.jpg (600×324)

ETİKETLER

İsmail Demir ASELSAN VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.