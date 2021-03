“Hamilelikte görülen şiddet bebeği de etkiliyor”

“BEYİN GELİŞİMİNDE CİDDİ DEĞİŞİKLİKLERE SEBEP OLUYOR”

Konuyla ilgili olarak An International Journal of Obstetrics and Gynecology’de yayınlanan bir çalışmadan da veriler paylaşan Çocuk Gelişimi Uzmanı Gökçe Gülen Akçin, “Söz konusu araştırmaya göre hamilelik döneminde şiddete maruz kalan kadınların bebeklerinin düşük doğum ağırlığı, erken doğum ve düşük, prematüre komplikasyonlarının çok daha yüksek olduğu görülüyor. Washington DC Endocrinology & Metabolism’de yayınlanan başka bir araştırma sonuçlarının çok değişik bulguları ortaya koyuyor. İlk üç aylık hamilelik döneminde yaşanan stresin, annenin vajinasında bulunan mikropları etkileyerek, bu bakterilerin normal doğum esnasında yeni doğana aktarılacağını ve bebeğin bağışıklık sistemini etkileyerek, bağırsak mikrobiyomunda ve beyin gelişiminde ciddi değişikliklere sebep olacağı belirtiliyor. Değişen bağışıklık mikrobiyotasının şizofreni ve otizm gibi daha büyük nöro gelişimsel bozukluk riskleriyle de bağlantılı olabileceğine dair görüşler de bulunuyor” ifadelerini kullandı.