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'Hamileler ve alerjisi olanlar "Covaxin" Kovid-19 aşısı yaptırmasın'

AA |  19 Ocak 2021 Salı - 14:57 | Son Güncelleme : 19 01 2021 - 14:57

Hint ilaç şirketi Bharat Biotech, zayıf bağışıklık sistemine sahip ve alerji, yüksek ateş veya pıhtılaşma bozukluğu gibi bazı sağlık sorunları olanlarla hamilelerin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen "Covaxin" aşısını yaptırmaktan kaçınmaları gerektiğini bildirdi.


Hint basınındaki haberlere göre, Bharat Biotech şirketinden yayımlanan  bilgi formunda, Kovid-19 aşısı vurulacakların, sağlık durumları, kullandıkları  ilaçlar, alerji geçmişleri, gebelik ve daha önce yaptırdıkları Kovid-19 aşısıyla  ilgili doktorlara bilgi vermesi gerektiği belirtildi.
 
Bağışıklık sistemi zayıf, alerji, yüksek ateş veya pıhtılaşma  bozukluğu gibi bazı sağlık sorunları olanların aşı yaptırmadan önce doktorlarına  danışmaları veya mümkünse aşıyı yaptırmamaları gerektiği vurgulandı.
 
Hamilelerin veya emzirenlerin de aşı olmamaları gerektiği kaydedildi.
 
30 dakika aşı merkezinde gözlem altında tutulma tavsiyesi
Aşı yapılan kişilerde, "nefes almada zorluk, yüzde ve boğazda kabarma,  hızlı kalp atışı, vücutta döküntü, baş dönmesi ve halsizlik gibi ağır alerjik  reaksiyon belirtilerinin görülebileceği" uyarısında bulunuldu.
 
Alerjisi olduğu halde Kovid-19 aşısı vurulanların ise 30 dakika  boyunca aşı merkezinde gözlem altında tutulmaları tavsiye edildi.
 
Ülkede, birçok hastanede sağlık çalışanlarına, Oxford Üniversitesinin  "AstraZeneca" ilaç şirketiyle geliştirdiği ve Hindistan'da üretilen Kovid-19  aşısı yapıldı.
 
Bharat Biotech'in aşılarının kullanıldığı hastanelerde ise aşılama  kampanyasına katılımın düşük olduğu gözlendi.
 
Hindistan'da, Oxford Üniversitesinin "AstraZeneca" ilaç şirketi ile  geliştirdiği ve ülkede üretilen Kovid-19 aşısıyla, Bharat Biotech şirketi ve  Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyinin ortak geliştirdiği "Covaxin ve Covishield"  aşılarının kullanacağı duyurulmuş, aşılara kısıtlı acil durum kullanımı onayı  verilmişti.
 
454 binden fazla kişiye aşı yapıldı
Ülkede 16 Ocak'ta başlayan Kovid-19 aşı kampanyası kapsamında şimdiye  kadar 454 bin 49 kişiye aşı vuruldu.
 
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletine bağlı Moradabad kentindeki bir  hastanede "Covishield" aşısı vurulan 46 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetmişti.
 
Ülkede, 10 milyon 582 bin 647 kişide tespit edilen Kovid-19 nedeniyle  152 bin 593 kişi yaşamını yitirdi.
 
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre,  Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2. ve virüse bağlı en fazla  ölümün görüldüğü 3. ülke" konumunda bulunuyor.
 

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