‘Hamile’ diye işe almadılar! O şirkete 15 bin lira ceza...

Milyonlarca çalışanı çok yakından ilgilendiren karar. İşe giriş sürecinde hamile olduğunu söyleyen kadın yöneticiye kapılarını kapatan nakliye şirketine ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle 15 bin TL idari para cezası verildi.

‘Hamile’ ayrımcılığı yapan şirkete 15 bin lira ceza.K.N. isimli nakliyat firmasının Türkiye’deki ofislerine yönetici pozisyonu için iş başvurusunda bulunan G.İ.P., işe alım sürecinde hamile olduğunu öğrenince durumu şirkete bildirdi. Şirket G.İ.P.’yi, işin süreklilik istediğini ve hamilelik izninde yerini dolduracak kimse olmadığı sebeplerini sunarak işe almadı. Bunun üzerine G.İ.P., ayrımcılığa uğradığı iddiasıyla Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na (TİHEK) başvurdu. TİHEK, nakliye şirketine ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle 15 bin TL idari para cezası kesti.

Milliyet'ten Cihat Aslan'ın haberine göre K.N. isimli uluslararası nakliye firması, internetten Türkiye’deki ofisleri için Ulusal Pazarlama ve İletişim Yöneticisi pozisyonu için iş ilanı yayınladı. G.İ.P. isimli kadın 19 Kasım 2019’da ilana başvurdu. İşe Alım Uzmanı, Bölge Pazarlama ve İletişim Müdürü ile Ulusal Satış ve Pazarlama Müdürü son olarak da Ulusal Müdür ile görüşmeler yapan G.İ.P., şirketin insan kaynakları tarafından başvurudan 2 ay sonra telefonla aranarak işe alındığınI öğrendi. İşe alım sürecinde hamile olduğunu öğrenen G.İ.P., durumunu şirkete bildirdi. İnsan kaynakları sorumlusu, G.İ.P.’yi işe alındığını söyledikten bir gün sonra tekrar arayarak, hamileliği nedeniyle belki bazı işlerin elinden gelemeyeceğini, işin süreklilik istediğini, hamilelik izninde yerini dolduracak birinin olmayacağını bu nedenle müdürlerin süreci olumsuz sonuçlandırdığını bildirdi.

Nakliyat firmasının iş ilanını tekrar yayına koyduğunu gören G.İ.P., geçtiğimiz Mart ayında Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na (TİHEK) ayrımcılığa uğradığı iddiasıyla başvurdu. Başvuruyu inceleyen TİHEK, muhatap firma K.N. Nakliyat’tan konu ile ilgili yazılı görüş istedi. Gelen yazılı görüşte özetle firma, “Başvuranın iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Başvuran tümü ile aranan özelliklerde olduğunu hamileliği nedeniyle işe alınmadığını iddia etse de işe tamamen uygun olduğu kendi iddiası ve şirketimiz bunu kabul etmiyor. Başvuran telefonla aranarak işe kabul edildiğini belirtmesine rağmen, şirketimiz ölçeğinde bir işverenin bir kişiyi telefon konuşmasıyla işe kabul ettiği iddiası kabul edilemez” savunmasında bulundu.

Telefon ve mail kayıtları

TİHEK, cevap üzerine G.İ.P.’den de yazılı görüş talep etti. G.İ.P., şirketin cevabına ilişkin, “Kapatılan iş ilanı, firmanın hamile olduğunu öğrendikten ve süreci bu sebeple olumsuz sonuçlandırdıktan sonra tekrar yayına koyması manidar. İşe uygunluk kendi iddiam olsaydı ilk görüşme sonrasında diğer görüşmelere çağrılmayacak, son görüşmeye kalmayacak sonra da olumlu bir sonuçla aranmayacaktım. İnsan kaynakları yetkilisinin gönderdiği iş görüşmesi randevusu maillerinin “Bugün yapmış olduğumuz telefon görüşmesine istinaden” diyerek başlaması, bu mailin firmanın ilk olarak telefonla iletişime geçtiğini kanıtlar” dedi.

İlanı tekrar yayına koydular

Görüşler ışığında kararını veren TİHEK, G.İ.P.’nin ‘gebelik nedeniyle doğrudan ayrımcılığa uğradığı’ iddiası açısından ayrımcılık yasağının ihlali yapıldığına karar verdi. Karar gerekçesinde şu ifadelere yer verildi: “Muhatap şirket, bahse konu olayın kendileri açısından ne şekilde gerçekleştiğine dair bilgi verememiştir. Başvuran sürecin olumsuz sonlanmasının ardından firmanın ilanı tekrar yayına koyduğunu iddia etmiştir, muhatap firma ilanın yayından kaldırılıp kaldırılmadığını ya da yeniden ilan verilip verilmediğine dair bilgi sunmamıştır” denildi.